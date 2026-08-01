Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τους καπνούς από τις πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη μεταφορά του καπνού από την κόλαση πυρκαγιάς του Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Αττική.

Σύμφωνα με την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από την πιλοτική υπηρεσία του κόμβου πληροφόρηση για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, το νέφος από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και τη Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη ροή των ανέμων.

Σε βίντεο παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές της 1ης Αυγούστου 2026, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: 43χρονος χαροπαλεύει μετά από πτώση με πατίνι – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Στο νοσοκομείο δυο πυροσβέστες που επιχείρησαν στο μέτωπο της Βοιωτίας

Μαρουσάκης για φωτιές: Δύσκολη η νύχτα στην Αττική λόγω των ανέμων – Ριπές έως 8 μποφόρ έως την Κυριακή το πρωί (Video)



