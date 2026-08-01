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01.08.2026 18:45

Λάρισα: 43χρονος χαροπαλεύει μετά από πτώση με πατίνι – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

01.08.2026 18:45
patini

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας ηλικίας 43 ετών που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο άνδρας αρχικά πήγε στο σπίτι του, ωστόσο λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, οι γονείς του όταν συνειδητοποίησαν τι έγινε, τον διακόμισαν άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

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