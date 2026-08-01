Αναστολή αδειών στο Πυροσβεστικό Σώμα – Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

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Tο Πυροσβεστικό Σώμα που έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής κατάστασης αποφάσισε την αναστολή των αδειών του προσωπικού εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και των πολλαπλών εστιών που απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω της αυξανομένης συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, συνδυαστικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και προς αντιμετώπιση των εξαιρετικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

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