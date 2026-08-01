Καίγονται σπίτια στη Φωκίδα

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, καταστρέφοντας σπίτια και αυτοκίνητα.

Όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής στο Mega, το μεγάλο «στοίχημα» είναι να μην περάσουν οι φλόγες στο Ευπάλιο.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Υπενθυμίζεται ότι:

Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο. Στις 16:42, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

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