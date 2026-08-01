Καίγονται σπίτια στη Φωκίδα

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Σκάλωμα Φωκίδας.
Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, καταστρέφοντας σπίτια και αυτοκίνητα.
Όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής στο Mega, το μεγάλο «στοίχημα» είναι να μην περάσουν οι φλόγες στο Ευπάλιο.
Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.
Υπενθυμίζεται ότι:
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).
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