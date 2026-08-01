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01.08.2026 17:35

Συγκινητικές στιγμές ανθρωπιάς στη Βοιωτία: Η διοικήτρια του Α.Τ. Μάνδρας έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες

01.08.2026 17:35
ELAS

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Η Ελληνική Αστυνομία κατέγραψε μία συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς εν μέσω των πυρκαγιών στη χώρα, αναδεικνύοντας τον αγώνα για την προστασία ανθρώπων και ζώων.

Η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας διέσωσε ένα μικρό κατσικάκι από τις φλόγες σε πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία της διοικήτριας του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο της Βοιωτίας.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η αξιωματικός να κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλείτο από τις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν το σημείο.

Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.

Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο με παιδιά σε καταυλισμό Ρομά

Η διοικητής του ΑΤ Μάνδρας είχε απαθανατιστεί παλιότερα σε αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά, όταν έκανε μικρό διάλειμμα από τα καθήκοντά της για να παίξει μπάλα με τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, αρκετά πιτσιρίκια του καταυλισμού πλησίασαν τους αστυνομικούς, παρακολουθώντας τους με περιέργεια.

Η γυναίκα αστυνομικός άρπαξε την ευκαιρία για και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μαζί τους, χαρίζοντας για λίγα λεπτά μια πιο χαλαρή και ευχάριστη εικόνα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο έγινε viral συγκεντρώνοντας εκατ. προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια.

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