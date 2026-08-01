Ο Γεωργιάδης στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς από το Δαφνί – Καταγγέλλει πως δέχτηκε «λεκτικό προπηλακισμό»

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Εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί) έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο δέχθηκε «λεκτικό προπηλακισμό» από συνδικαλιστές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός περιέγραψε τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των ασθενών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31/7/2026) στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Όπως ανέφερε, εφαρμόστηκε ειδικό σχέδιο δράσης, ενώ πραγματοποιήθηκε και προληπτική απομάκρυνση ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά την παρουσία του στο Δαφνί, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε λεκτικές επιθέσεις από συνδικαλιστές, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην απόφαση για την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, μόλις ενημερώθηκε από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, ακύρωσε τα προγραμματισμένα εγκαίνια της Ψυχιατρικής Κλινικής στην Αγία Βαρβάρα και μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την αρμόδια υποδιοικήτρια για την ψυχική υγεία.

Όπως αναφέρει, σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την Πυροσβεστική καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης, το οποίο προέβλεπε τη μερική εκκένωση της δομής. Οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ λεωφορεία παρέμειναν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαζόταν η πλήρης εκκένωση του ιδρύματος. Στη σύσκεψη, σύμφωνα με τον υπουργό, συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν στον χώρο του νοσοκομείου για να επιβλέψει τη διαδικασία καταμέτρησης και μεταφοράς των ασθενών, δέχθηκε «λεκτικό προπηλακισμό» και ύβρεις από τρεις συνδικαλιστές, τους οποίους συνδέει πολιτικά με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Όπως αναφέρει, τους επισήμανε ότι τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στον πολιτικό προϊστάμενο ενός δημόσιου νοσοκομείου, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση εκκένωσης λόγω πυρκαγιάς, συνιστούν «σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα».

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ακόμη ότι, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια.

Όταν χθες ενημερώθηκα από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που διέθετε από την πυρκαγιά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, άλλαξα το πρόγραμμα μου, ακύρωσα τα εγκαίνια που είχαμε προγραμματισμένα για την Ψυχιατρική Κλινική στην Αγία Βαρβάρα, που τέθηκε από χθες σε πλήρη… August 1, 2026

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανακοινώνει ότι έχει ήδη δώσει εντολή να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι «τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αναφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει τις καταγγελίες περί εξύβρισης και λεκτικού προπηλακισμού.

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε

Ο υπουργός κάνει λόγο για φαινόμενα «τοξικότητας» και υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποι της Πολιτείας πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι ακόμη και αν σε μια συνδικαλιστική κινητοποίηση θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση, θεωρεί απαράδεκτο να εκδηλώνονται τέτοιες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν καταγράφει, όπως υποστηρίζει, το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται και καλεί όσους το βιντεοσκόπησαν να δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό, ώστε, όπως σημειώνει, «να καταλάβει ο ελληνικός λαός πού οδηγεί η τοξικότητα».

«Οι εργαζόμενοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το καθήκον τους»

Με αφορμή την ανάρτηση Γεωργιάδη, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί, Γκιτάκου Ειρήνη, έκανε δήλωση, στην οποία αναφέρει πως ο υπουργός επιχειρεί να εκφοβίσει και να απειλήσει με διώξεις τους ίδιους εργαζομένους που χθες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Αναλυτικά η δήλωση της προέδρου των εργαζομένων:

Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ο Υπουργός Υγείας, μέσω ανάρτησης στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την πρόθεσή του να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος εργαζομένων του νοσοκομείου μας.

Ο Υπουργός επιχειρεί να εκφοβίσει και να απειλήσει με διώξεις τους ίδιους εργαζομένους που χθες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, όταν η πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο το νοσοκομείο, τους ασθενείς, τους κατοίκους της περιοχής και εμάς τους ίδιους.

Για ποιον ακριβώς λόγο πρέπει να διωχθούν οι εργαζόμενοι;

Ευθυνόμαστε εμείς που δεν υπήρχε πυροσβεστικός κρουνός; Ευθυνόμαστε επειδή, μέσα στην Αθήνα, κινδύνευσε να καεί ένα ολόκληρο νοσοκομείο; Ευθυνόμαστε επειδή, σε περίπτωση εκκένωσης, ένας και μόνο τραυματιοφορέας θα έπρεπε να συμβάλει στη μεταφορά περίπου 300 ασθενών; Ευθυνόμαστε επειδή σε πολλές κλινικές αντιστοιχούν μόλις ένας ή δύο νοσηλευτές σε 30 ασθενείς;

Οι εργαζόμενοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το καθήκον τους, όπως κάνουν καθημερινά. Εργαζόμαστε σκληρά μέσα σε ένα περιβάλλον τεράστιων ελλείψεων, εντατικοποίησης και σωματικής και ψυχικής εξάντλησης. Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε όλοι στις θέσεις μας. Ακόμη και συνάδελφοι που δεν εφημέρευαν άφησαν τις οικογένειές τους και έσπευσαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στην προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων.

Η πραγματική αιτία της απειλής των διώξεων είναι προφανής: ενώ η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το νοσοκομείο, ο Υπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα σύμφωνα με την οποία «όλα λειτουργούσαν καλά» και «υπήρχε σχέδιο». Οι εργαζόμενοι, που γνώριζαν από πρώτο χέρι την πραγματικότητα, τον αποδοκίμασαν.

Τι περίμενε, άραγε, από τους εργαζομένους; Να τον χειροκροτήσουν και να σιωπήσουν μπροστά στις τεράστιες ελλείψεις και στους κινδύνους που αντιμετώπισαν;

Ο Υπουργός και η κυβέρνηση δεν θέλουν εργαζομένους που μιλούν, διεκδικούν και αποκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλουν εργαζομένους πειθήνιους, που δεν θα αμφισβητούν το κυβερνητικό αφήγημα και δεν θα αντιδρούν όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

H εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει και τον πραγματικό χαρακτήρα του νέου πειθαρχικού πλαισίου για τους δημόσιους υπαλλήλους. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η τρομοκράτηση των εργαζομένων και η φίμωση κάθε φωνής που αναδεικνύει προβλήματα και διεκδικεί ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν τρομοκρατούνται και δεν φιμώνονται. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε κατηγορούμενους εκείνοι που, με αυταπάρνηση, κράτησαν όρθιο το νοσοκομείο και προστάτευσαν ανθρώπινες ζωές. Καμία δίωξη εργαζομένου- καμία πειθαρχική διαδικασία για διαμαρτυρία. Ας ξοδέψει όλο του το χρόνο ο Υπουργός για να καλυφθούν άμεσα όλες οι ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα πυροπροστασίας και σχέδια ασφαλούς εκκένωσης και όχι σε απειλές.

Γκιτάκου Ειρήνη

Πρόεδρος Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ

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