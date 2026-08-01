Καρυστιανού για Αυγερινό: «Καλύτερα να αποχωρούν όσοι μας κρατάνε πίσω, το πώς έφυγε δείχνει τον χαρακτήρα του» (Video)

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Αιχμές κατά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού που αποχώρησε πρόσφατα από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» με βαριά υπονοούμενα, άφησε η Μαρία Καρυστιανού.

Σε συνέντευξή της στο TV Creta, η πρόεδρος του κόμματος είπε ότι την στεναχώρησε η αποχώρηση και όσα είπε ο μέχρι πρότινος στενός της συνεργάτης.

«Το προηγούμενο βράδυ είμαστε ως τις 12 όλοι μαζί στο πολιτικό συμβούλιο και συζητούσαμε. Όλοι αιφνιδιαστήκαμε με τον τρόπο που έγινε και ειπώθηκαν αυτά τα λόγια το κίνημα» είπε αρχικά.

Αμέσως μετά η Μαρία Καρυστιανού άρχισε να κλιμακώνει τους υπαινιγμούς της. «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει -γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική- είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Αυγερινός αναζητούσε συμμαχίες με άλλους. «Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό» σημείωσε.

Καταλήγοντας η κα Καρυστιανού είπε στρέφοντας ανοικτά τα βέλη της κατά του Θανάση Αυγερινού: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».

Σε μια περίοδο που το κόμμα Καρυστιανού πλήττεται από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, το αιφνίδιο διαζύγιο με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος κατήγγειλε φυτευτούς συμβούλους διαδρόμων και λειτουργία παράλληλου γραφείο Τύπου, έρχεται να ενισχύσει την κρίση που διέρχεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

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