search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 13:38

Νερό: Μόνο με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε η πατέντα ιδιωτικοποίησης

31.07.2026 13:38
PAPASTAVROU_STAVROS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με 157 «ναι» και131 «όχι», γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από όλους τους θεσμικούς φορείς.

Η πατέντα ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού που αποφασίστηκε μόνο από τη «γαλάζια» πλειοψηφία, προβλέπει την πλήρη απαξίωση των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης καθώς υποχρεωτικά πρέπει να παραδώσουν σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, τις υποδομές και τα δίκτυά τους.

Παράλληλα, την τελική απόφαση για την τιμή του νερού σε όλη τη χώρα θα έχει η ΡΑΑΕΥ, η οποία δεν θα έχει λόγο μόνο για τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ αλλά και για την τιμή του νερού στις δημοτικές επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα.

Ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης ισχυριζόμενος ότι η κατάργηση της διαχείρισης του νερού από τους δήμους είναι «εθνική επιλογή» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

«Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Δεν σημαίνει ότι οι ΔΕΥΑ όλες δεν έκαναν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΝ.

Εντύπωση έκανε το σχόλιό του στην έντονη κριτική που δέχθηκε για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των δήμων και για τη χρόνια υποχρηματοδότησή τους. Η απάντηση του Σταύρου Παπασταύρου ήταν η εξής:

 «Τι συζητάμε; Αν είχε προσωπικό και αν είχε λεφτά και αν είχε τεχνογνωσία και αν είχε δορυφορικά στοιχεία δεν θα χάναμε. Ε, δεν έχει. Θα κάνουμε κάτι για να το λύσουμε; Θα κάνουμε μία μεταρρύθμιση για το αύριο ή θα μείνουμε εγκλωβισμένοι στο χθες;».

Χωρίς, βέβαια, να εξηγήσει πώς λύνεται η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών ύδρευσης των δήμων με την υποχρεωτική παράδοση όλων των δικτύων και των υποδομών σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, καθώς πρόκειται για κίνηση που αφαιρεί από τους δήμους κρίσιμες αρμοδιότητες και τους μετατρέπει σε παρατηρητές.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου το θέμα της έμμεσης ιδιωτικοποίησης του νερού δεν κλείνει καθώς θεσμοί φορείς και ομάδες πολιτών αναμένεται να συνεχίσουν τον αγώνα τους για ανατροπή των προβλέψεων του νόμου μέσω νομικών πρωτοβουλιών.

Διαβάστε επίσης:

Γυαλιά Γεωργιάδη: Κριτική από ΠΑΣΟΚ- ευαισθησία Δεδομένων ή τεχνολογικός αναλφαβητισμός; 

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου για την Αθήνα και την ευρωπαϊκή προεδρία του 2027

Παπαθανάσης σε ΠΑΣΟΚ: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης- Η Ελλάδα δεν θα χάσει ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-hartis
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια το Σάββατο – Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» κίνδυνο

karamitrou-stravelakis-new
MEDIA

Αποχαιρέτησε το OPEN η Μίνα Καραμήτρου – «Σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου» (Video)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Με βάρκες εκκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος – 112 στην Αργολίδα για Χινίτσα και Μπόρσα

adv-new
ADVERTORIAL

MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές

DEDDIE_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Η εύκολη στοχοποίηση δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

tiganito_gala_sintagi3007
CUCINA POVERA

Γλυκό τηγανητό γάλα

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 15:22
fotia-hartis
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια το Σάββατο – Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» κίνδυνο

karamitrou-stravelakis-new
MEDIA

Αποχαιρέτησε το OPEN η Μίνα Καραμήτρου – «Σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου» (Video)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Με βάρκες εκκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος – 112 στην Αργολίδα για Χινίτσα και Μπόρσα

1 / 3