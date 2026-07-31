Η Citroën Racing προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E και επιβεβαιώνει τη σύνθεση οδηγών της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καθώς η 12η σεζόν μπαίνει στο τελευταίο της στάδιο, η Citroën Racing ήδη κοιτάζει μπροστά στο μέλλον. Λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής της στην εποχή GEN4 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η ομάδα συνεχίζει την εξέλιξη του μελλοντικού αγωνιστικού της αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη σύνθεση των οδηγών της για τη 13η Σεζόν.

Από τις πρώτες δοκιμές σε πίστα υπό την επίβλεψη της FIA τον περασμένο Νοέμβριο, το πρόγραμμα GEN4 συνέχισε να εξελίσσεται μέσω μιας σειράς διαδικασιών εξέλιξης που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πίστες. Από το Καλαφάτ μέχρι την Ανδαλουσία, μέσω Ναβάρας και πιο πρόσφατα από το Γκουάντιξ, κάθε δοκιμή επέτρεψε στην ομάδα να συνεχίσει την ανάπτυξη του αυτοκινήτου υπό ποικίλες συνθήκες, προετοιμαζόμενη για το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα τον επόμενο Δεκέμβριο.

Πέρα από την επιδίωξη της απόλυτης απόδοσης, αυτές οι συνεδρίες δοκιμών επιτρέπουν στους μηχανικούς να συνεχίσουν την ανάπτυξη του κινητήρα, να βελτιστοποιήσουν τα συστήματα λογισμικού και να συσχετίσουν τα δεδομένα προσομοίωσης με τις πραγματικές συνθήκες πίστας. Η αξιοποίηση των πληροφοριών των οδηγών παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης, βοηθώντας στη βελτίωση της ρύθμισης του αυτοκινήτου και στην καθοδήγηση των μελλοντικών τεχνικών εξελίξεων.

Η GEN4 θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ιστορία της Formula E χάρη σε αρκετές βασικές τεχνολογικές καινοτομίες:

Η ισχύς αυξήθηκε έως και 600 kW (815 hp), καθιστώντας το GEN4 το πιο ισχυρό πλήρως ηλεκτρικό μονοθέσιο που έχει αναπτυχθεί ποτέ.

Μόνιμη τετρακίνηση, για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας έως 700 kW μέσω των εμπρός και πίσω συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Μια νέα μπαταρία 55 kWh που προσφέρει αυξημένη απόδοση και αποδοτικότητα.

Δύο ξεχωριστές αεροδυναμικές διαμορφώσεις: Υψηλή κάθετη δύναμη και Χαμηλή κάθετη δύναμη, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές φάσεις ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

Καθώς το πρωτάθλημα προετοιμάζεται να μπει σε αυτή τη νέα γενιά αγωνιστικών αυτοκινήτων, η Citroën Racing επιβεβαιώνει ότι οι Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy θα αποτελέσουν για άλλη μια φορά την οδηγική σύνθεση της ομάδας για την 13η Σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Βασιζόμενοι στην εκτεταμένη εμπειρία τους στη Formula E και τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα, και οι δύο οδηγοί θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την τεχνική ομάδα σε όλα τα τελικά στάδια του προγράμματος ανάπτυξης GEN4 ενόψει του αγωνιστικού ντεμπούτου του στον εναρκτήριο γύρο της επόμενης σεζόν στην πίστα Jeddah Corniche.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δοκιμαστικής περιόδου στο Γκουάντιξ στην περιοχή της Γρανάδα στην Ισπανία, το GEN4 ολοκλήρωσε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, δημιουργώντας μια σημαντική ποσότητα πολύτιμων δεδομένων που θα υποστηρίξουν τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης ενόψει του επίσημου προγράμματος δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Xavier Chardon, Διευθύνων Σύμβουλος της Citroën:

«Το GEN4 σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την Citroën Racing και για τη δέσμευσή μας στη Formula E. Η επιλογή των Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy ως οδηγών μας ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτό το όραμα. Η εμπειρία τους, η βαθιά τους κατανόηση του πρωταθλήματος και η ικανότητά τους να συμβάλουν στην τεχνική ανάπτυξη του μελλοντικού μας αγωνιστικού αυτοκινήτου θα είναι ανεκτίμητες καθώς προετοιμαζόμαστε για τη Σεζόν 13. Ανυπομονούμε να γράψουμε μαζί αυτό το νέο κεφάλαιο στο ταξίδι μας στη Formula E.»

Beth Paretta, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSG:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι με τον Jean-Éric και τον Nick. Πέρα από τις επιδόσεις τους στην πίστα, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του GEN4 χάρη στην εμπειρία τους και την ποιότητα της τεχνικής τους κατάρτισης. Η μετάβαση στην εποχή του GEN4 θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο για τη Formula E και έχουμε έναν σαφή στόχο: να φτάσουμε στην έναρξη της 13ης Σεζόν με ένα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο καθώς αγωνιζόμαστε για τον τίτλο του πρωταθλήματος.»

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω με την ομάδα Citroën Racing Formula E για την 13η Σεζόν. Έχουμε χτίσει μια ισχυρή σχέση εντός της ομάδας και ανυπομονώ να συνεχίσω την ανάπτυξη της GEN4. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για τη Formula E, με μια νέα γενιά αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα πρόκληση. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλη την ομάδα και να ξεκλειδώσω όλες τις δυνατότητες της GEN4 μόλις βγει στην πίστα.»

Jean-Éric Vergne, οδηγός της Citroën Racing Formula E Team:

«Είμαι περήφανος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με την ομάδα. Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αγωνιστικού αυτοκινήτου είναι πάντα μια μοναδική πρόκληση για έναν οδηγό. Η άφιξη του GEN4 είναι απίστευτα συναρπαστική και θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε στην έναρξη της 13ης Σεζόν με γερά θεμέλια και θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε από τον πρώτο κιόλας αγώνα.»

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ GEN4

Simon Merchet, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προγράμματος Formula E, Stellantis Motorsport

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι μιας ημέρας δοκιμών;

«Μια ημέρα δοκιμών έχει δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι να επιτρέψει στους οδηγούς και την ομάδα να εξοικειωθούν με το νέο αυτοκίνητο, τα νέα του εργαλεία και να κατανοήσουν σταδιακά τη συμπεριφορά του. Ο δεύτερος είναι να συνεχιστεί η ανάπτυξη του GEN4, είτε επικεντρώνοντας στα νέα στάνταρ εξαρτήματα που εισήγαγε το πρωτάθλημα είτε βελτιστοποιώντας το λογισμικό που ελέγχει το αυτοκίνητο. Κάθε χιλιόμετρο που διανύουμε μας βοηθά να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για το αγωνιστικό αυτοκίνητο.»

Πώς σχεδιάζεται μια ημέρα εξέλιξης;

«Πριν από κάθε ημέρα δοκιμών, καταρτίζουμε ένα πολύ λεπτομερές πρόγραμμα που καθορίζει τους διαφορετικούς στόχους που πρέπει να καλυφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε εκτέλεση είναι αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη εργασία, είτε πρόκειται για την αξιολόγηση μιας αναβάθμισης, την επικύρωση μιας αλλαγής ρύθμισης είτε τη συλλογή δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Μια ημέρα δοκιμών θεωρείται επιτυχημένη όταν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι προγραμματισμένοι στόχοι. Οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούν περαιτέρω εργασία ή δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν λόγω χρονικών περιορισμών, μεταφέρονται στις επόμενες δοκιμαστικές συνεδρίες.»

Γιατί οι δοκιμές σε πίστες εξακολουθούν να είναι απαραίτητες όταν πραγματοποιείται τόση ανάπτυξη στην προσομοίωση;

«Η εργασία προσομοίωσης και η ανάπτυξη που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε υποθέσεις και να αναπτύσσουμε το αυτοκίνητο πολύ πριν φτάσει στην πίστα. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές μπορούν να αξιολογηθούν μόνο σε πραγματικές συνθήκες. Οι δοκιμές στην πίστα μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε, ή μερικές φορές να αμφισβητήσουμε, αυτά που έχουμε παρατηρήσει στον προσομοιωτή. Είναι επίσης ο μόνος τρόπος για να ενσωματώσουμε την ενημέρωση που παίρνουμε από τους οδηγούς, κάτι που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον.»

Πώς αντιπροσωπεύει η GEN4 ένα νέο βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη της Formula E;

«Το GEN4 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Formula E. Το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο, διαθέτει πολύ πιο προηγμένη αεροδυναμική και προσφέρει υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, ιδιαίτερα στις στροφές. Αυτή η νέα γενιά είναι σημαντικά πιο ικανή από τους προκατόχους της και ανοίγει εντελώς νέους τομείς εξέλιξης, ιδιαίτερα στην αεροδυναμική. Είναι ένα πιο ικανό αυτοκίνητο, αλλά και πιο απαιτητικό, τόσο για τους οδηγούς πίσω από το τιμόνι όσο και για τους μηχανικούς που το εξελίσσουν.»

Διαβάστε επίσης:

Διακοπές σε νησί: Με συμφέρει να νοικιάσω εκεί ή να φέρω το αυτοκίνητό μου;

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

Θέλεις σύγχρονο οικογενειακό SUV με χώρους, άνεση και τεχνολογία; Το C3 Aircross τώρα με 18.900€