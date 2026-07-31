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31.07.2026 10:28

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δύο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

31.07.2026 10:28
toyota_ydrogen_motoroil

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Παραδόθηκαν στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και την Ολυμπία Οδό τα πρώτα επιβατικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEVs) που ταξινομούνται στη χώρα. Τα δυο οχήματα Toyota MIRAI χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, που συντονίζει ο όμιλος Motor Oil.

Η παράδοση έγινε στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους, όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος ανεφοδιασμός τους.

Όπως αναφέρει ο όμιλος:

Η κατασκευή και λειτουργία του πρατηρίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas μέσω ιδιόκτητων βυτιοφόρων και την ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου, δημιουργούν ένα πρωτοποριακό πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που εντάσσει όχημα υδρογόνου στον στόλο του, ενώ η Ολυμπία Οδός αξιοποιεί για πρώτη φορά την τεχνολογία αυτή στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην πιλοτική εφαρμογή λύσεων μεταφορών μηδενικών εκπομπών.

Το έργο TRIERES, «Ευρωπαϊκή Κοιλάδα Υδρογόνου για το 2024», αποτελεί ένα από τα πλέον σημαίνοντα έργα που χρηματοδοτούνται από το Clean Hydrogen Partnership/Horizon Europe και υλοποιείται από κοινοπραξία 26 εταίρων από πέντε χώρες. Ως συντονιστής του έργου, η Motor Oil ηγείται της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα. Το έργο καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας του ανανεώσιμου υδρογόνου, από την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά, έως τις υποδομές ανεφοδιασμού και τις πιλοτικές εφαρμογές στη βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα και τις μεταφορές, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω αξιοποίησή του στη χώρα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil δήλωσε: «Η ταξινόμηση και κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας. Και αυτή η πρωτιά οφείλεται στον σχεδιασμό, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της Motor Oil που ηγείται και συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο TRIERES, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου δεν είναι πλέον ένα μακρινό μελλοντικό σχέδιο, αλλά εξελίσσεται σταδιακά σε πραγματικότητα, βήμα βήμα, μέσα από υποδομές και εφαρμογές κλίμακας, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:36
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