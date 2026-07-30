Τι κάνω αν βρεθώ σε μέτωπο φωτιάς με το αυτοκίνητο;

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Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες βλέπουμε για ακόμη μία φορά, το ίδιο κακό όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Και εκτός από τις δυνάμεις πυρόσβεσης που κάνουν τα πάντα, χάνοντας μέχρι και τη ζωή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πύρινης λαίλαπας, μεγάλος είναι και ο αριθμός πολιτών που υποχρεώνονται να εκκενώσουν διάφορους οικισμούς, ελπίζοντας για το καλύτερο.

Οι μετακινήσεις όμως υπό τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα και προσοχή. Τι κάνουμε λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις;

Πριν από οτιδήποτε άλλο, υπακούμε στο 112. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις όλο το βιος σου ανυπεράσπιστο στη φωτιά, όμως η ζωή μας πρέπει να έχει πάντα προτεραιότητα. Ο εγκλωβισμός στη φωτιά αποτελεί κίνδυνο θάνατο και δεν επιτρέπεται να συμβεί. Καλό είναι να γνωρίζουμε εναλλακτικές διαδρομές για τέτοιες συνθήκες έκτακτης ανάγκης και να τις επιλέγουμε, εφόσον έχουμε επιβεβαιώσει ότι προσφέρουν έναν ασφαλή διάδρομο εξόδου από τη φωτιά. Εννοείται, ότι ακολουθούμε πιστά τις σχετικές οδηγίες της αστυνομίας.

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