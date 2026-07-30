Σκληρή απάντηση των εποχικών πυροσβεστών στην κυβέρνηση: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις σας

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Με μία σκληρή ανακοίνωση, οι Εποχικοί Πυροσβέστες χαρακτηρίζουν ως «υποκριτικές» τις ανακοινώσεις της ΝΔ, για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Οι εποχικοί πυροσβέστες, με ανάρτησή τους, θυμίζουν πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αποκάλεσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την «καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος» αλλά και τους Εποχικούς Πυροσβέστες «εισβολείς» επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους, πριν από δύο χρόνια.

«Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα» γράφουν και συμπληρώνουν: «Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους. Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα».

«Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.

Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους.

Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.

Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές.

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