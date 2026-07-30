Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα

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Θανάσιμα τραυματίστηκε 24χρονος, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, στο 46ο χλμ της εθνικής οδού Αμφίπολης – Καβάλας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

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