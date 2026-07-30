Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Θανάσιμα τραυματίστηκε 24χρονος, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, στο 46ο χλμ της εθνικής οδού Αμφίπολης – Καβάλας.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
Διαβάστε επίσης:
Η Περιφέρεια Κρήτης αναβάλει όλες τις εκδηλώσεις λόγω του θανάτου των δύο πυροσβεστών
Πάρος: Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
Σε «κόκκινο» συναγερμό έξι περιοχές της χώρας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.