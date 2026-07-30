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30.07.2026 11:15

Η Περιφέρεια Κρήτης αναβάλει όλες τις εκδηλώσεις λόγω του θανάτου των δύο πυροσβεστών

30.07.2026 11:15
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Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την απόφασή της να αναβληθεί κάθε πολιτιστική δραστηριότητα για σήμερα (30/7) σε ένδειξη πένθους για τον χαμό των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

Έτσι, όποιες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κι αλλες εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί για απόψε, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας:

«Η Κρήτη πενθεί την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο.

Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την αναβολή κάθε προγραμματισμένης για σήμερα μουσικοχορευτικής και μουσικοθεατρικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει ή στην οποία επρόκειτο να συμμετέχει».

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