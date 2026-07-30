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30.07.2026 09:52

Σε «κόκκινο» συναγερμό έξι περιοχές της χώρας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

30.07.2026 09:52
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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί έξι περιοχές της χώρας καθώς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και ανατολική χώρα, διατηρώντας τον κίνδυνο για πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί :

  • η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),
  • η Περιφέρεια Κρήτης,
  • οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),
  • οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και
  • η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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