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30.07.2026 09:30

Φωτιά τώρα στο Μενίδι

30.07.2026 09:30
pyrosvestiki_oxima
φωτογραφία αρχείου

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Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Μενίδι.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 10:33
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Πάρος: Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο δήμαρχος

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