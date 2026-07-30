Φωτιά τώρα στο Μενίδι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Μενίδι.
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Διαβάστε επίσης
Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του
Συναγερμός στο Μετρό: Ατομο μπήκε στις σήραγγες, διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών
Σύρος: «Συγγνώμη» ψέλλισε η διασώστρια πριν ξεψυχήσει, λέει μάρτυρας – «Ήταν σε υπερδιέγερση», τοξικολογικές ζήτησε η ανακρίτρια (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.