Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate μετά το βελγικό ένταλμα

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Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ και πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για την υπόθεση του Qatargate εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε υπόμνημα στο οποίο δηλώνει αθώος και διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών, παρότι επαφίεται πλήρως όπως αναφέρει στη κρίση της επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας του.

«Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών», τονίζει.

«Η βουλευτική μου ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας του κοινοβουλίου και όχι προσωπικό καταφύγιο απέναντι στη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεται πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», προσθέτει.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το fight impunity», καταλήγει.

Πάντως, η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα λάβει με ονομαστική ψηφοφορία η Ολομέλεια μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για τις διακοπές του καλοκαιριού.

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