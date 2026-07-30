search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 10:36

Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate μετά το βελγικό ένταλμα

30.07.2026 10:36
avramopoulos_new_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ και πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, για την υπόθεση του Qatargate εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε υπόμνημα στο οποίο δηλώνει αθώος και διαθέσιμος να αποδείξει τις θέσεις του ενώπιον των βελγικών αρχών, παρότι επαφίεται πλήρως όπως αναφέρει στη κρίση της επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας του.

«Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών», τονίζει.

«Η βουλευτική μου ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξαρτησίας του κοινοβουλίου και όχι προσωπικό καταφύγιο απέναντι στη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεται πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», προσθέτει.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το fight impunity», καταλήγει.

Πάντως, η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα λάβει με ονομαστική ψηφοφορία η Ολομέλεια μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδριάζει στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό – Η ατζέντα

ΚΚΕ: Ο ελληνικός λαός χρυσοπληρώνει υπέρογκους εξοπλισμούς για τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς – Η «σταθερότητα» σημαίνει «πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια και ακρίβεια»

Τσίπρας: Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών μάς γεμίζει βαθιά θλίψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epoxikoi_pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση των εποχικών πυροσβεστών στην κυβέρνηση: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις σας

finquest_3007
BUSINESS

FinQuest 2026: Για μία ακόμη χρονιά η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

teem_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

pyrosvestes_rethymno_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών – Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος

VANEIGEMRAOUL
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα στην Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - «Έστελναν μηνύματα για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 12:29
epoxikoi_pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση των εποχικών πυροσβεστών στην κυβέρνηση: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις σας

finquest_3007
BUSINESS

FinQuest 2026: Για μία ακόμη χρονιά η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

teem_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

1 / 3