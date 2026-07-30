Συνεδριάζει στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό – Η ατζέντα

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Συνεδριάζει σήμερα (30/7) στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις.
Τα οκτώ θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:
Επίσης στις 17:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ.
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