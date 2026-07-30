Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε στη βαλίτσα – «Χρησιμοποιούνταν και μετά τον θάνατό της για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση με το πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος.

Η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε έπειτα από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου (και όχι Κύπρου όπως είχε αρχικά διαρρεύσει) και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία που είχε η 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί το πτώμα της μέσα στη βαλίτσα, στο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη της στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από άλλο άτομο, καθώς και να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα. Το πρώτο ερώτημα αναμένεται να απαντηθεί μέσω των στοιχείων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην Αθήνα οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Μυστήριο με το κινητό της, κάποιος το χρησιμοποιούσε μετά το έγκλημα

Την ίδια ώρα, νέο μυστήριο προκαλεί το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της, (δηλαδή χθες Τετάρτη) η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της DailyMail το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας δεν εξέπεμπε απλώς σήμα αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται ακόμη και μετά τον θάνατό της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα φέρεται να στάλθηκαν γραπτά μηνύματα από τη συσκευή της, με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η 38χρονη βρισκόταν ακόμη στη ζωή και να καθυστερήσει η αποκάλυψη του εγκλήματος.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Έστελναν ακόμη και μηνύματα, προφανώς για να πιστέψουν ότι ήταν ζωντανή», ανέφερε Έλληνας αστυνομικός.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας διαδραμάτισε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν εντοπίστηκε νεκρή. Το ένδυμα έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου, λεπτομέρεια που κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα. Μέσω αυτής της βάσης οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία για την ταυτότητα του θύματος.

Με την ταυτοποίηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται στην ανασύνθεση του τελευταίου 24ώρου της 38χρονης και στον εντοπισμό των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν από τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα αποδειχθούν καθοριστικές για την εξιχνίαση της ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες, σήμερα οι κηδείες τους

Τραγωδία στις φωτιές: Τρεις πυροσβέστες νεκροί – Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, καλύτερη εικόνα σε Σητεία και Πλωμάρι (videos)

Καιρός: Τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» – Θυελλώδεις άνεμοι και συναγερμός για πυρκαγιές!