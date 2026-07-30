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30.07.2026 09:07

«Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας»: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου διέκοψε τη συναυλία του στην Κρήτη και ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα (Video)

30.07.2026 09:07
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Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο, όταν ο ερμηνευτής διέκοψε το πρόγραμμά του, ζητώντας να σβήσουν τα καπνογόνα που άναψαν κάποιοι θεατές πάνω στον ενθουσιασμό τους.

Ο καλλιτέχνης τόνισε από τη σκηνή ότι η μέρα δεν προσφερόταν για κάτι τέτοιο, υπενθυμίζοντάς τους ότι η Κρήτη θρηνεί τον χαμό δυο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωής τους εν ώρα καθήκοντος, συνεχίζοντας να μετρά τις πληγές της από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο καλλιτέχνης, ξεκαθαρίζοντας ότι αν δεν σβήσουν τα καπνογόνα, θα προχωρούσε στη διακοπή της συναυλίας.

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