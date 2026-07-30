Στο Ρέθυμνο για τους νεκρούς πυροσβέστες ο Ανδρουλάκης

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Το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο.

Νωρίτερα, στο Σπήλι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί την οικογένεια του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

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