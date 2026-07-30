Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια στη μνήμη των νεκρών πυροσβεστών

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Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε με ενός λεπτού σιγή τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη (29/7) σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

Εκ μέρους του Σώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά οδύνη της Βουλής για τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών. Υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας. Η απώλεια τους συγκλονίζει όλους μας και υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο το μέγεθος της προσφοράς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Εκ μέρους του κοινοβουλίου εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια μας. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσους θρηνούν την απώλεια. Ενός λεπτού σιγή για τους πυροσβέστες. Αιωνία τους η μνήμη», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.

Τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια των πυροσβεστών εξέφρασαν και οι εισηγητές των κομμάτων, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

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