Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

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Κτίριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, έχει εκκενωθεί μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.
Πρόκειται για το κτίριο όπου στεγάζεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Στο κτίριο σπεύδει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ προκειμένου να ελέγξει αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή φάρσα.
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