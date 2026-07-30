Νέα στρατηγική συνεργασία των «Δημοκρατών» με την καναδική Crestview Strategy για την οργανωτική ενίσχυση του κόμματος

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Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας των Δημοκρατών με την καναδική εταιρεία στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων Crestview Strategy ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, στόχος της συνεργασίας είναι ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός του κόμματος, η ενίσχυση των τοπικών οργανώσεων και των εθελοντών, καθώς και η πλήρης προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Από την πρώτη μέρα το είπαμε καθαρά: αυτό το κόμμα ανήκει σε εσάς. Χρέος μας είναι να το κάνουμε κάθε μέρα πιο ισχυρό, πιο σύγχρονο, αντάξιο των ευρωπαϊκών προτύπων», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Δημοκρατών, η συνεργασία με την Crestview Strategy προβλέπει την αξιοποίηση διεθνούς τεχνογνωσίας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων σε όλο το φάσμα της κομματικής λειτουργίας.

Στις βασικές επιδιώξεις περιλαμβάνονται:

η καλύτερη υποδοχή και ένταξη των νέων μελών,

η ουσιαστική υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων,

η ενίσχυση των εθελοντών,

η ομαλή καθημερινή λειτουργία του κόμματος,

η πλήρης οργανωτική ετοιμότητα ενόψει εκλογών.

«Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σύγχρονα συστήματα σε όλη τη λειτουργία μας: καλύτερη υποδοχή για κάθε νέο μέλος, ουσιαστική στήριξη στις τοπικές μας οργανώσεις και στους εθελοντές μας, ομαλή λειτουργία του κόμματος και πλήρη οργανωτική ετοιμότητα για την κάλπη, όποτε κι αν έρθει», σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Επικεφαλής για την Ελλάδα ο Κωστής Κατσανέβας

Το έργο θα υλοποιηθεί από ομάδα στελεχών της Crestview Strategy, με επικεφαλής για την Ελλάδα τον Κωστή Κατσανέβα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κωστής Κατσανέβας και η ομάδα του έχουν αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού της συνεργασίας και εργάζονται καθημερινά στο πλευρό των στελεχών των Δημοκρατών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος θα ενημερώνεται απευθείας για την εξέλιξη και την πρόοδο του έργου.

«Πρόκειται για μια συνεργασία με σαφές αντικείμενο και μετρήσιμο έργο», υπογραμμίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Οι αποφάσεις παραμένουν στα χέρια των Δημοκρατών»

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών διευκρινίζει ότι η πολιτική κατεύθυνση, ο λόγος και οι αποφάσεις του κόμματος παραμένουν στα χέρια των μελών του.

Η διεθνής εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή στρατηγικής και οργανωτικής τεχνογνωσίας, χωρίς να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων και αποφάσεων.

«Οι αποφάσεις, ο λόγος και η κατεύθυνση παραμένουν στα δικά σας χέρια. Εμείς φέρνουμε δίπλα στη φωνή των Δημοκρατών τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για να ακουστεί πιο δυνατά», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η ανακοίνωσή του καταλήγει με τη φράση: «Χτίζουμε μαζί το καινούριο, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και πολιτισμό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Στέφανου Κασσελάκη

«Φίλες και φίλοι Δημοκράτες,

Από την πρώτη μέρα το είπαμε καθαρά: αυτό το κόμμα ανήκει σε εσάς. Χρέος μας είναι να το κάνουμε κάθε μέρα πιο ισχυρό, πιο σύγχρονο, αντάξιο των ευρωπαϊκών προτύπων. Με αυτό το σκεπτικό, σας ανακοινώνω με χαρά μια νέα στρατηγική συνεργασία: το κόμμα μας θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία της Crestview Strategy, μιας καταξιωμένης καναδικής εταιρείας στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σύγχρονα συστήματα σε όλη τη λειτουργία μας: καλύτερη υποδοχή για κάθε νέο μέλος, ουσιαστική στήριξη στις τοπικές μας οργανώσεις και στους εθελοντές μας, ομαλή λειτουργία του κόμματος και πλήρη οργανωτική ετοιμότητα για την κάλπη, όποτε κι αν έρθει.

Το έργο υλοποιείται από ομάδα στελεχών της Crestview, με επικεφαλής για την Ελλάδα τον Κωστή Κατσανέβα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, ο Κωστής και η ομάδα του έχουν την ευθύνη του συντονισμού, δουλεύουν καθημερινά στο πλάι των στελεχών μας και με ενημερώνουν απευθείας για την πρόοδο. Πρόκειται για μια συνεργασία με σαφές αντικείμενο και μετρήσιμο έργο.

Οι αποφάσεις, ο λόγος και η κατεύθυνση παραμένουν στα δικά σας χέρια. Εμείς φέρνουμε δίπλα στη φωνή των Δημοκρατών τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για να ακουστεί πιο δυνατά. Χτίζουμε μαζί το καινούριο, με σχέδιο, αυτοπεποίθηση και πολιτισμό».

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