«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Οι αιχμές της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αιχμές κατά της στάσης του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με τη διαχείριση του έργου του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι, άφησε η Έρη Ρίτσου, υποστηρίζοντας ότι το έργο ενός δημιουργού δεν αποτελεί «προίκα» των κληρονόμων του, αλλά αγαθό που πρέπει να απολαμβάνει στο κοινό.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την απόφαση του Γιώργου Χατζιδάκι να απαγορεύει τη δημοσίευση έργων του πατέρα του χωρίς την άδειά του και το πρόσφατο περιστατικό σε συναυλία του Μανώλη Μητσιά, η κόρη του Γιάννη Ρίτσου πήρε σαφή θέση υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στο έργο των δημιουργών.

«Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και την κοινοποίησε επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου»

Η Έρη Ρίτσου επισήμανε ότι, παρότι είναι η νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του πατέρα της, ουδέποτε έχει εμποδίσει οποιονδήποτε να το προσεγγίσει καλλιτεχνικά.

«Ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι αυθύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να κοινοποιήσει στον κόσμο. Δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου, είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και αν μια καλλιτεχνική προσέγγιση δεν της αρέσει προσωπικά, δεν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την εμποδίσει.

«Μπορεί κάτι να μη μου αρέσει ή να μη συμφωνώ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Το έργο υπάρχει και δεν πρόκειται να βλαφτεί από οποιαδήποτε προσέγγιση» σημείωσε η κόρη του μεγάλου ποιητή, επισημαίνοντας ότι το ίδιο το κοινό και η κριτική του είναι εκείνα που θα αξιολογήσουν μια καλλιτεχνική απόδοση.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακα του έργου, γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα ειδικά για τη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι, απέφυγε να τον επικρίνει προσωπικά, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει τις προσωπικές του εμπειρίες ή τις επιθυμίες που είχε εκφράσει ο πατέρας του.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουν μέσα στην ψυχή τους ούτε τι οδηγίες είχαν. Όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου να μου πει τι θέλει να κάνω με το αρχείο του όταν φύγει από τη ζωή, αρνήθηκε να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου» είπε.

«Τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”»

Νωρίτερα, με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, η Έρη Ριτσου άφησε σαφή αιχμή κατά της απαγορεύσης της ερμηνείας του θρυλικού «Ο Γιάννης ο φονιάς».

Στην εν λόγω ανάρτηση έκανε λόγο -μεταξύ άλλων- για «συμπλέγματα» και «διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”» σημειώνοντας, μεταξύ άλλων: «Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου».

Η ανάρτησή της στο facebook

«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέραν αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου). Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου. Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”» έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ

«Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου»: Μια όπερα γίνεται ιστορική αποκάλυψη

«Το Ροκ το Ελληνικό»: Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ



