«Μέγιστη κατάντια»: Σφοδρές αντιδράσεις καλλιτεχνών για την απαγόρευση στον Μητσιά να τραγουδήσει Χατζιδάκι (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Χατζιδάκις απαγόρευσε την ερμηνεία έργων του πατέρα του χωρίς άδεια, αναγκάζοντας τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει.

Το κοινό αποδοκίμασε έντονα την απόφαση αυτή, ενώ πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως πλήγμα για την τέχνη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι δεν μεταβάλλει το ισχύον καθεστώς διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων.

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απαγόρευση εκ μέρους του Γιώργου Χατζιδάκι να ερμηνεύονται τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί από τον πατέρα του, με αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να σταθεί μπροστά στο κοινό και για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια να μην τραγουδήσει, αλλά να απαγγείλει το «Γιάννη τον φονιά» σε συναυλία του.

Όπως ενημέρωσε επί σκηνής η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούλια, ο γιος του μεγάλου συνθέτη, δεν έδωσε την απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων, με το κοινό να αποδοκιμάζει έντονα τη στάση αυτή.

«Αίσχος» και «ντροπή» φώναζαν οι θεατές που αυθόρμητα έδωσαν τη συνέχεια, τραγουδώντας οι ίδιοι τα «απαγορευμένα» κομμάτια.

Καραμουρατίδης: «Θα χρειαστεί πολλή φαιά ουσία για να εκλογικεύσετε την χυδαιότητα αυτή»

Την αγανάκτησή του για την εν λόγω απαγόρευση εξέφρασε, μεταξύ άλλων, ο συνθέτης και στενός συνεργάτης της Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Facebook, έκανε λόγο για «μέγιστη κατάντια» και μια κατάσταση που δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί, ενώ δεν έλειψαν και οι ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές προς εκείνους που είχαν στηρίξει δημόσια τις προηγούμενες αντίστοιχες αποφάσεις.

«Περιμένω εναγωνίως τις τοποθετήσεις όλων αυτών που με γράμματα, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ποστ και ένθερμη υποστήριξη της τραυματικής και βάρβαρης επίθεσης που δέχτηκαν η Νατάσσα και ο Γιάννης πέρυσι (αξέχαστη στιγμή αυτή και οι καταστροφικές συνέπειες που είχε για όλους μας), έκαναν αισθητή την παρουσία και την άποψη τους, πώς θα σταθούν απέναντι στην μέγιστη κατάντια, να βλέπεις τον Μανώλη Μητσιά, να του απαγορεύεται να ερμηνεύσει τον Γιάννη τον Φονιά. Θα χρειαστεί πραγματικά πολλή φαιά ουσία για να εκλογικεύσετε την χυδαιότητα αυτή. Καλή επιτυχία σε όλους και πολλά φιλιά στους κυρ-Παντελήδες αυτού του κόσμου» έγραψε.

Άννα Βίσση: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους»

Τη δική της άποψη θέλησε να εκφέρει και η Άννα Βίσση, εκφράζοντας με σαφήνεια την υποστήριξη της στον συνάδελφο της.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγείλω» είπε στο κοινό ο Μανώλης Μητσιάς, με την τραγουδίστια να του απαντά μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους» επισήμανε, δημοσιεύοντας μια εικόνα από παλαιότερη εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά υπό τους ήχους του εμβληματικού κομματιού.

Καίτη Γαρμπή: «Mαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι»

Τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά θέλησε να εκφράσει και η Καίτη Γαρμπή η οποία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνει τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων γύρω από την ερμηνεία εμβληματικών έργων.

«Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται» επισημαίνει η ερμηνεύτρια, χαρακτηρίζοντας τη νομική γραφειοκρατία ως «μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι».

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά» έγραψε.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το Υπουργείο Πολιτισμού κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι επηρεάζει το καθεστώς διαχείρισης των έργων του.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, «η ανακήρυξη του 2026 ως “Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι” δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».

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