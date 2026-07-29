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ΥΓΕΙΑ

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29.07.2026 10:53

ΕΟΔΥ: Σε ποιες περιοχές της χώρας έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και ποιες είναι υψηλού κινδύνου

29.07.2026 10:53
Ξάνθη: Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου - Media

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Ο ΕΟΔΥ εξέδωσε επικαιροποιημένη λίστα με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλουιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο ιός που μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, είχε προκαλέσει έως και τις 27 Ιουλίου κρούσματα σε 15 δήμους και κοινότητες του λεκανοπεδίου. 

Από την υπόλοιπη χώρα, μόνο σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί έως τώρα περιστατικά.

Επιπλέον στη λίστα παρατίθενται και οι Δήμοι υψηλού κινδύνου επειδή:

  • Γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή έχουν υψηλού κινδύνου γεωμορφολογικά δεδομένα.
  • Έχουν βεβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό.
  • Έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια/ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει διότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Ποιοι είναι οι δήμοι

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ οι δήμοι που έχει έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου για επικείμενη καταγραφή κρουσμάτων(αναφέρονται με αστερίσκο) είναι:

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Βορείου Τομέα Αθηνών

  • Δήμος Αγίας Παρασκευής
  • Δήμος Νέας Ιωνίας
  • Δήμος Χαλανδρίου
  • Δήμος Αμαρουσίου*
  • Δήμος Ηρακλείου*
  • Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού*

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

  • Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
  • Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
  • Δήμος Κρωπίας
  • Δήμος Λαυρεωτικής
  • Δήμος Παλλήνης
  • Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
  • Δήμος Παιανίας
  • Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου
  • ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
  • Δήμος Γλυφάδας

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

  • 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων
  • 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*
  • 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*
  • Δήμος Ηλιούπολης

ΠΕ Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής

ΠΕ Λάρισας

  • Δήμος Λαρισαίων
  • Δήμος Τεμπών

ΠΕ Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Σημειώνεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα από το 2010 και μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά ( κυρίως άγρια), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης του 2026 έως και τις 22 Ιουλίου έχουν διαγνωστεί 21 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Από αυτά, 20 ασθενείς παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ ένα κρούσμα εμφάνισε ήπια συμπτώματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται.

Κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 14 νέα εγχώρια κρούσματα. Παράλληλα, εντοπίστηκε ακόμη ένα περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένης παραμονής σε ενδημική χώρα του εξωτερικού, για το οποίο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η πιθανή χώρα έκθεσης και δεν περιλαμβάνεται στην επιδημιολογική ανάλυση.

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