Αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ασθενείς: Επεκτείνεται και στους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς

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Μέσα από ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που θα τους αποστέλλεται από το νοσοκομείο που είχαν νοσηλευτεί πρόσφατα, οι ογκολογικοί και οι παιδιατρικοί ασθενείς θα μπορούν, πλέον, να αξιολογούν τη νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών και στις δυο παραπάνω κατηγορίες ασθενών.

Η εφαρμογή του μέτρου, που λειτουργεί από 14 Ιουλίου 2025 στα γενικά νοσοκομεία με τη συμμετοχή 114 νοσοκομείων και 706 κλινικών, φαίνεται ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί έστω και μια ημέρα σε δημόσιο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα έως σήμερα έχουν συμπληρωθεί πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια, με το 75% να αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας θετικά. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα αποσταλεί στους διοικητές των νοσοκομείων αίτημα για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, ώστε να αποτυπώσουν όλες τις αλλαγές και τις ενέργειες που έχουν κάνει με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αν αυτές οι ενέργειες είχαν αποτέλεσμα στην εμπειρία του ασθενή.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Βίβιαν Βιλδιρίδη, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας οι απαντήσεις των ασθενών είναι ανώνυμες και από τον Σεπτέμβριο όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα και στους πολίτες ανά νοσοκομείο.

Έτσι κάποιος που θέλει να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο της προτίμησής του, θα μπορεί να γνωρίζει το χρόνο αναμονής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εάν υπάρχουν προβλήματα στην καθαριότητα, στην σίτιση, τη φύλαξη αλλά και εάν το ιατρικό προσωπικό έχει καλή επικοινωνία με τους ασθενείς (π.χ εξηγεί στον ασθενή με κατανοητό τρόπο το ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, τις παρενέργειες κλπ), δίνει σαφείς οδηγίες μετά την έξοδο του από το θεραπευτήριο, είναι φιλικό, ευγενικό κλπ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τα νοσοκομεία που έχουν καταφέρει τις καλύτερες βαθμολογίες είναι το “Γ. Γεννηματάς”, τα νοσοκομεία της Ξάνθης και της Καβάλας. Παράλληλα ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε μια νέα πλατφόρμα αξιολόγηση που θα γίνεται από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (γιατρούς, νοσηλευτές λοιπό προσωπικό). Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, η οποία έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ανέφερε ότι τα νέα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν με ειδική στόχευση, καθώς αφορούν διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με ιδιαίτερες ανάγκες και διαφορετικά χαρακτηριστικά νοσηλείας.

Οι άξονες του ερωτηματολογίου

1. Προσβασιμότητα

2. Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας

3. Ποιότητα φροντίδας και αλληλεπίδραση με το προσωπικό (επικοινωνία, ευγένεια και εμπιστοσύνη)

4. Υποστήριξη και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

5. Καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση

6. Υποστήριξη και ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

7. Η γνώση ύπαρξης των Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ. στα νοσοκομεία και η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης

8. Γενική / συνολική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Οι ογκολογικοί ασθενείς

Όπως και στα γενικά νοσοκομεία, έτσι και στα Ογκολογικά οι ασθενείς που έχουν πάρει εξιτήριο θα λαμβάνουν, ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) με σύνδεσμο προς ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 8 υποερωτήσεις. Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποστέλλεται 7 ημέρες μετά τη νοσηλεία και παραμένει ενεργός για 14 ημέρες. Βασική προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Για την πληρέστερη αποτύπωση των επιμέρους θεραπευτικών διαδρομών, προβλέπεται η χρήση τριών ερωτηματολογίων για:

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ορμονοθεραπεία). Το SMS θα αποστέλλεται 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου προγράμματος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι για την πρώτη κατηγορία η εφαρμογή θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Ιουλίου, για την δεύτερη έως το τέλος του χρόνου και για την τρίτη το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η αξιολόγηση του ΕΣΥ από τα παιδιά ή τους γονείς τους

Στην παιδιατρική φροντίδα, τα ερωτηματολόγια αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων τους. Αξιολογούν κρίσιμες διαστάσεις της παιδιατρικής φροντίδας, όπως η επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, η κατανόηση των πληροφοριών, η συμμετοχή στις αποφάσεις και το αίσθημα ασφάλειας. Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, εντοπίζοντας κενά και σημεία που δεν αποτυπώνονται από τους κλασικούς κλινικούς δείκτες, τόνισε η κ. Βιλδιρίδη.

Αξιολογείται η εμπειρία νοσηλείας παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 0–16 ετών, μέσω απαντήσεων των γονέων/κηδεμόνων τους.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να έχει ενεργοποιηθεί από τον γονέα/κηδεμόνα η άυλη συνταγογράφηση για το προστατευόμενο/ασφαλιστικά εξαρτώμενο μέλος.

Η αποστολή του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προσώπου που έχει δηλωθεί κατά την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης για το παιδί.

Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται 5 ημέρες μετά το εξιτήριο, συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 10 υποερωτήσεις

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, το βασικό συμπέρασμα των εργαλείων δείχνει ότι η εικόνα των νοσοκομείων είναι μακρά καλύτερη από την εικόνα που παρουσιάζεται. Μάλιστα ανέφερε ότι το αφήγημα ότι το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό καταρρίπτεται από το γεγονός ότι στην προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό έχουν υποβληθεί 47.000 οριστικές αιτήσεις.

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