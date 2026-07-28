Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

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Η δύναμη της συνήθειας φαίνεται ακόμα και το καλοκαίρι. Τη Δευτέρα το Mega διατηρήθηκε στην πρωτοπορία και μάλιστα με δυναμική που είχε χαρακτηριστικά σαν εκείνα του χειμώνα.

Η υψηλή για την εποχή επίδοση πιστώνεται κυρίως στο «σετ» σειρών που μεταδίδει στο prime time του ο σταθμός, «Έχω παιδιά», «Ευτυχισμένοι μαζί» και «Πενήντα- πενήντα».

Το ίδιο ισχύει και για τον Alpha ο οποίος εκτός από το μεσημεριανό επεισόδιο από το «Σόι σου» έχει το «Σόι σου»- όχι το ίδιο, έτσι;- ξανά το βράδυ… stereo παρέα με το «Μαπμπα σ αγαπώ» και την σειρά «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα».

Το τρίτο διψήφιο μερίδιο της ημέρας κατέληξε στον ΣΚΑΪ ο οποίος συντήρησε τη δυναμική του άνω του 10%, σύμφωνα με τη Nielsen, με το Open να αποτελεί την τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών, αφήνοντας πίσω του Star και ΑΝΤ1.

Τα κρατικά κανάλια είναι λες και έχουν διαμορφώσει έναν δικό τους, εσωτερικό ανταγωνισμό…

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