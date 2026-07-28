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28.07.2026 12:25

Και επισήμως στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης Στάθης

28.07.2026 12:25
stathis_ert

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Η ΕΡΤ ανακοίνωσε και τυπικά την έναρξη συνεργασίας με τον Παναγιώτη Στάθη. Από τη νέα σεζόν θα παρουσιάζει  το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews στις 18.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:36
PYROSVESTIKI307
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