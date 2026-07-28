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28.07.2026 14:20

Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου»

28.07.2026 14:20
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Με μία ανακοίνωση στα social media ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαγορεύει τη χρήση τόσο του ονόματος όσο και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπει, επίσης, να επεξεργάζονται φωτογραφίες της μητέρας του μέσω AI.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI» έγραψε ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram.

Λίγες μέρες πριν, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατο της αείμνηστης εθνικής σταρ, με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να αναφέρεται σε ανάρτησή του στις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα του που τον σημάδεψαν.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

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