Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου»

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Με μία ανακοίνωση στα social media ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαγορεύει τη χρήση τόσο του ονόματος όσο και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπει, επίσης, να επεξεργάζονται φωτογραφίες της μητέρας του μέσω AI.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI» έγραψε ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram.

Λίγες μέρες πριν, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατο της αείμνηστης εθνικής σταρ, με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να αναφέρεται σε ανάρτησή του στις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα του που τον σημάδεψαν.

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