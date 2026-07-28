Σάλος στο Χόλιγουντ: Διαρροή προσωπικών δεδομένων επωνύμων μετά από λάθος – Εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας μεγάλων σταρ

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Προσωπικά στοιχεία κορυφαίων σταρ και σκηνοθετών φέρεται να εκτέθηκαν έπειτα από διαρροή βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca στη Νέα Υόρκη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να επηρεάστηκαν βρίσκονται η Αντζελίνα Τζολί, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Τζένιφερ Λόρενς, Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Ντάγκλας, Ράμι Μάλεκ και Σάρον Στόουν, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Ντάνι Μπόιλ.

Πάνω από 600.000 εκτεθειμένα αρχεία

Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως το 2026. Όπως ανέφερε, υπήρχε και ένας φάκελος που κατέγραφε πληροφορίες για τις συσκευές των χρηστών, με βάση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Τα αρχεία φέρεται να αποκάλυπταν ποια έκδοση iPhone χρησιμοποιούσαν, αν συνδέονταν μέσω του προγράμματος περιήγησης Safari, καθώς και ποια έκδοση λογισμικού είχαν εγκατεστημένη.

«Αυτό θα μπορούσε να δώσει στους κακόβουλους χρήστες πολλές επιπλέον πληροφορίες», επισήμανε ο Φάουλερ, εξηγώντας ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του για την ανακάλυψη, ο Φάουλερ τόνισε ότι δεν κατέβασε τα δεδομένα, αλλά εξέτασε περιορισμένο αριθμό αρχείων, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη φύση της έκθεσης και να την αναφέρει με υπεύθυνο τρόπο.

«Στόχος μου είναι να ενημερώνω υπεύθυνα τα αρμόδια μέρη και να ευαισθητοποιώ σχετικά με τη σημασία της προστασίας δυνητικά ευαίσθητων δεδομένων», έγραψε.

Η ανακοίνωση του φεστιβάλ

«Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων, εκπροσώπων καλλιτεχνών, διευθύνσεων email γραφείων, πληροφοριών από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλων δεδομένων που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του φεστιβάλ, με εκπρόσωπό του να υποστηρίζει πως τα δεδομένα αυτά αφαιρέθηκαν

The Tribeca Festival suffered a massive data leak that exposed contact info for Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Martin Scorsese, Angelina Jolie and more celebrities.



Cybersecurity researcher Jeremiah Fowler revealed the leak in an ExpressVPN blog post over the weekend,… pic.twitter.com/4muOkzJTaC July 27, 2026

Σύμφωνα με το variety, υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας που «περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες». Σε αυτό υπήρχε φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιλάμβανε 13.535 καταχωρίσεις με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email» προσώπων, όπως ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ, αλλά και γνωστών ηθοποιών όπως ο Ντε Νίρο, η Λόρενς, η Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Εύα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.

Ο Φάουλερ επισήμανε ωστόσο ότι ορισμένα πεδία επικοινωνίας ήταν ελλιπή ή περιείχαν στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή δημοσίων σχέσεων αντί για προσωπικά email ή αριθμούς τηλεφώνου, όπως υποστήριξαν και τα πρόσωπα της διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Ο ερευνητής εξήγησε πως το Φεστιβάλ Tribeca υπέπεσε σε «ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στη βάση δεδομένων, και το αρχείο αυτό ήταν σε μορφή απλού κειμένου, χωρίς κρυπτογράφηση».

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