Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αφαίρεσε και επισήμως το επώνυμο του ηθοποιού

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H κόρη της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ αφαίρεσε το επώνυμο του πατέρα της νομικά. Σύμφωνα με το Page Six, η Σούρι που, πλεόν, φοιτά στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, εγγράφηκε ως ψηφοφόρος στην κομητεία Άλεγκενι, όπου αναφέρεται ως Σούρι Νοέλ, χρησιμοποιώντας επίσημα ως επίθετό της το μεσαίο όνομα της μητέρας της.

Λίγους μήνες πριν, είχε χρησιμοποιήσει ξανά αυτό το όνομα, κατά την αποφοίτησή της από το λύκειο τον Ιούνιο του 2024, από την οποία, μάλιστα, ο Τομ Κρουζ απουσίαζε.

Ο ηθοποιός βρισκόταν στο Λονδίνο για γυρίσματα, ενώ είχε εμφανιστεί στη συναυλία της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Wembley εκείνο το Σαββατοκύριακο.

Tom Cruise and Katie Holmes’ Daughter Suri Legally Drops Her Dad’s Last Name https://t.co/xD25akHBSO — People (@people) July 27, 2026

Η Κέιτι Χολμς και ο Τομ Κρουζ ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Απρίλιο του 2005, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, είχαν ανακοινώσει πως θα αποκτούσαν παιδί. Η κόρη τους, Σούρι, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006, με το πρώην ζευγάρι να παντρεύεται στις 18 Νοεμβρίου 2006 στην Ιταλία. Έξι χρόνια αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2012, ανακοινώθηκε ότι η Χόλμς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, βάζοντας οριστικό τέλος στη σχέση τους. Έκτοτε, οι σχέσεις του ηθοποιού με την κόρη τους δεν ήταν ίδια, με τη Χολμς να έχει δηλώσει σε συνέντευξή της πως ο Κρουζ έχει περάσει διάστημα εφτά ετών χωρίς να τη δει.

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