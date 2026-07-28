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28.07.2026 08:59

Κατερίνα Καινούργιου: Σε βραδινή έξοδο με την κόρη της – «Παντού μαζί» (Photos)

28.07.2026 08:59
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Οικογενειακές διακοπές στην Πάρο κάνει η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» δίνει συχνά στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της στο νησί, τις εξορμήσεις και τις όμορφες στιγμές που ζει αυτό το ξεχωριστό καλοκαίρι ως νέα μαμά.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια φωτογραφία από βραδινή της έξοδο σε εστιατόριο του νησιού στην οποία ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της.

«Παντού μαζί…» έγραψε η παρουσιάστρια με τους followers της να κατακλύζουν το προφίλ της με likes.

Μια μέρα πριν, ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, είχε δημοσιεύσει μια δική του φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη τους, ποζάροντας στην Αντίπαρο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν κάτω από τη δημοσίευσή του, μάλιστα, ήταν και η ίδια η παρουσιάστρια, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου».

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