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28.07.2026 09:48

Σε μόνιμες διακοπές χάρη στο Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό – Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

28.07.2026 09:48
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Ονειρεμένες διακοπές θα κάνει ένας υπερτυχερός παίκτης του Εθνικού Λαχείου στη Γλυφάδα, καθώς κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στην 273η έκδοση του παιχνιδιού. Ο μεγάλος νικητής προμηθεύτηκε τους λαχνούς του από κατάστημα Allwyn της Γλυφάδας, που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 16Α.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κατάστημα μας έφερε τύχη σε έναν από τους τακτικούς πελάτες μας, ο οποίος προμηθεύεται εδώ και χρόνια τον ίδιο αριθμό στο Εθνικό Λαχείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Αναμφίβολα, το εφετινό καλοκαίρι θα του μείνει αξέχαστο», τόνισε ο Κώστας Τοπανέλλης, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος Allwyn.

Κώστας Τοπανέλλης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στη Γλυφάδα

Πώς παίζεται

Με πέντε κληρώσεις σε κάθε έκδοση, το Εθνικό Λαχείο αναδεικνύει περισσότερους νικητές, ενώ στην τελευταία ημέρα της πέμπτης κλήρωσης κάθε έκδοσης, όλοι οι λήγοντες κερδίζουν, ανάλογα με τον λήγοντα του Μεγάλου Λαχνού. Συγκεκριμένα, από 40 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό αντίστοιχο με αυτόν του Μεγάλου Λαχνού και από 20 ευρώ όλοι οι υπόλοιποι. Το εγγυημένο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ στον Μεγάλο Λαχνό κληρώνεται στην τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης.

«Κάθε μια από τις πέντε κληρώσεις περιλαμβάνει και υπό-κληρώσεις, όπου και αναδεικνύονται ένας ή περισσότεροι τυχεροί αριθμοί. Κάθε αριθμός που κληρώνεται βγαίνει από το παιχνίδι αυξάνοντας τις πιθανότητες των λαχνών που απομένουν μέχρι και την τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης. Κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει τον δικό του προσωπικό αριθμό και να τον ακολουθεί για όσες εκδόσεις επιθυμεί. Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 ευρώ, ενώ το κόστος του κάθε τεμαχίου γραμματίου ανέρχεται στα 4 ευρώ», εξηγεί ο κ. Τοπανέλλης.

Το πρόγραμμα της 274ης έκδοσης

Οι κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου για την 274η έκδοση ξεκινούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου με την Α’ κλήρωση. Ακολουθεί η Β’ κλήρωση στις 10 Σεπτεμβρίου, η Γ’ κλήρωση θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η Δ’ κλήρωση στις 30 του ίδιου μήνα. Η Ε’ Κλήρωση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 19 του ίδιου μήνα, όταν και θα κληρωθεί το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ.

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