Η Κίμπερλι και τα εγκαίνια στη Μύκονο

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Στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της διεθνώς καταξιωμένης ζωγράφου Ιωάννας Ευθυμίου στη Μύκονο παρέστη ως επίτιμη προσκεκλημένη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 25ης Ιουλίου στο Myconian Villa Collection, ιδιοκτησίας της οικογένειας Δακτυλίδη στη Μύκονο.
Η έκθεση συγκέντρωσε πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της μόδας, της διπλωματίας και της κοινωνικής ζωής ενώ η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέδειξε και τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης.
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