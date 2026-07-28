Η Κίμπερλι και τα εγκαίνια στη Μύκονο

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Στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της διεθνώς καταξιωμένης ζωγράφου Ιωάννας Ευθυμίου στη Μύκονο παρέστη ως επίτιμη προσκεκλημένη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 25ης Ιουλίου στο Myconian Villa Collection, ιδιοκτησίας της οικογένειας Δακτυλίδη στη Μύκονο.

Η έκθεση συγκέντρωσε πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της μόδας, της διπλωματίας και της κοινωνικής ζωής ενώ η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέδειξε και τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης.

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