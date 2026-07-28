Μάικλ Φελπς: Η συγκλονιστική περιγραφή της απόπειρας αυτοκτονίας και η μάχη με την κατάθλιψη

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Για τη βαθιά κατάθλιψη που βίωσε μετά την πρώτη αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αλλά και για την απόπειρα αυτοκτονίας που σημάδεψε εκείνη την περίοδο, μίλησε ο Μάικλ Φελπς.

Ο Αμερικανός κολυμβητής, ο οποίος έχει κατακτήσει συνολικά 28 ολυμπιακά μετάλλια, περιγράφει τη σκοτεινότερη περίοδο της ζωής του σε ντοκιμαντέρ του «L’Équipe Explore» αφιερωμένο στον επί χρόνια προπονητή και μέντορά του, Μπομπ Μπάουμαν.

«Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και εγώ δεν το είχα καν αντιληφθεί», αναφέρει ο Μπάουμαν, ο οποίος σήμερα είναι προπονητής του Λεόν Μαρσάν.

Η πρώτη αποχώρηση και η βαθιά κατάθλιψη

Ο Φελπς είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την αποχώρησή του από την κολύμβηση το 2012, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όπου είχε κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Η περίοδος που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο κορυφαίος αθλητής δεν μπορούσε πλέον να βρει κάποιον σκοπό στη ζωή του.

«Δεν ήθελα να ζω άλλο», εξομολογείται στο ντοκιμαντέρ.

Ο ίδιος περιγράφει τη νύχτα κατά την οποία έφτασε πολύ κοντά στην αυτοκτονία:

«Είχα μόνο 30 χιλιοστόγραμμα υπνωτικού εκείνο το βράδυ. Ευτυχώς που δεν είχα περισσότερο, γιατί θα το είχα πάρει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο προειδοποιητικό σημάδι».

Η σύλληψη και η θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης

Μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο Φελπς είχε τη δυνατότητα να εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Μπομπ Μπάουμαν θυμάται τη συζήτηση που είχαν:

«Είπε: “Δεν θέλω να πάω”. Του απάντησα: “Πρέπει να πας. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα είναι λανθασμένη. Αν δεν πας, δεν ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί στη συνέχεια”».

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του, ο Μάικλ Φελπς επέστρεψε στην κολύμβηση.

Η μεγάλη επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

Η καριέρα του ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, όπου κατέκτησε ακόμη πέντε χρυσά μετάλλια.

Ωστόσο, η ψυχική υγεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τον ίδιο.

«Πριν έρθω εδώ, είχα ραντεβού με τον ψυχολόγο μου. Είχα ακόμη ένα και χθες», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Όπως τονίζει, η προσπάθεια διαχείρισης της ψυχικής του υγείας παραμένει διαρκής:

«Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Δεν θα απαλλαγώ ποτέ από την κατάθλιψη και το άγχος μου. Το ερώτημα είναι πώς τα διαχειρίζομαι».

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