Η πρώτη ημέρα του Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ: Από την άφιξή του ως την παρουσίαση και την πρώτη προπόνηση

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε ένα βίντεο διάρκειας 22 λεπτών με το πρώτο του 24ωρο ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.
Στο βίντεο καταγράφει κάθε στιγμή, από την πτήση προς την πόλη της Φλόριντα ως και την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις των Χιτ και την παρουσίασή του.
Στο βίντεο, ο Greek Freak παρακολουθεί από το αεροπλάνο βίντεο με πολίτες του Μιλγουόκι που τον ευχαριστούν για όσα τους πρόσφερε εντός κι εκτός γηπέδων ια 13 χρόνια, ενώ στη συνέχεια φαίνεται η επίσκεψή του έξω από το γήπεδο όπου πέρασε μπροστά από το άγαλμα του Ντουέιν Γουέιντ, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία των Χιτ.
Στη συνέχεια περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, γνώρισε από κοντά τους ανθρώπους του οργανισμού όπως ο Έρικ Σπόελστρα και ο Πατ Ράιλι και πήρε μία πρώτη γεύση από το νέο του περιβάλλον.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε:
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