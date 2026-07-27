Ο Ινφαντίνο απάντησε στην κριτική λέγοντας ότι τον… μισούν και «είδε» μία «γιορτή της ανθρωπότητας» στο Μουντιάλ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον δικό του -ξεχωριστό όπως φαίνεται- κόσμο ζει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μετά τα όσα τραγελαφικά έγιναν στο παρασκήνιο του Μουντιάλ, απάντησε στα σχόλια μέσω… Instagram και κατηγόρησε όσους του άσκησαν κριτική λέγοντας ότι «σπέρνουν το μίσος», ενώ είδε μία «γιορτή της ανθρωπότητας», ότι το Ιράν «δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα» παρά το ότι αναγκάστηκε να έχει βάση στο Μεξικό και να ταξιδεύει χιλιόμετρα ενώ όλα τα παιχνίδια του ήταν στις ΗΠΑ, ενώ για την υπόθεση Μπαλογκάν δεν τόλμησε καν να αναφέρει το όνομά του, σχολιάζοντας σε μια πρόταση πως ανάλογη απόφαση για άρση ποινής από κάρτα «έχει υπάρξει και σε άλλες διοργανώσεις».

Ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε αρχικά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ανέδειξε «την ανθρωπότητα στα καλύτερά της», υπογραμμίζοντας ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τους αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντας αναφορά στους… celebrities που εμφανίστηκαν είτε στα σόου, είτε στις κερκίδες.

«Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά», ανέφερε, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει στα όσα τον κατηγορούν.

«Ορισμένοι ασκούν κριτική πίσω από οθόνες, χαρτιά και πληκτρολόγια, ενώ οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οργανώνοντας και προσφέροντας το καλύτερο θέαμα στον κόσμο» συνέχισε.

Φυσικά για τα προβλήματα στις αφίξεις φιλάθλων από το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού λόγω απαγορεύσεων, το έριξε στην αμερικανική κυβέρνηση και απέφυγε να αναλάβει τις ευθύνες του, όπως και με τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν. Δικαιολογήθηκε μάλιστα με το επιχείρημα ότι «εκατομμύρια άλλοι επισκέπτες πήραν βίζα».

Για το Ιράν οι κατηγορίες των παικτών κατά της FIFA για την υποχρεωτική μετακίνηση και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με τις θεωρήσεις εισόδου και τους περιορισμούς μετακίνησης που αντιμετώπισαν μέλη της ομοσπονδίας της χώρας, απάντησε ότι η ομάδα έφτασε στις ΗΠΑ «χωρίς επεισόδια».

Είπε μάλιστα ο Ινφαντίνο ότι ο κόσμος «επευφημούσε» την ομάδα των Ιρανών, ενώ ακούγονταν ξεκάθαρα αποδοκιμασίες, ενώ από τις… κορυφαίες στιγμές της ανάρτησής του, είναι πως είπε ότι «το ποδόσφαιρο δεν είναι πολιτική», ενώ ο ίδιος έγινε… αυτοκόλλητος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Μίλτος Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 8,66 και ετοιμάζεται για Μπέρμιγχαμ (Video)

Εθνική Πόλο Ανδρών: Σύνθημα και για… 2ο Παγκόσμιο από τον Βλάχο – «Το κάναμε μια φορά, γιατί να μην το ξανακάνουμε;»

Πόλο ανδρών: Η Εθνική έσπασε την κατάρα – Η ιστορική απονομή του πρώτου χρυσού (Video)



