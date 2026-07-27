Θεοδωρικάκος: «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή» – Πιθανή νέα παράταση μέτρων στα καύσιμα

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Για πιθανότητα νέας παράτασης στα μέτρα για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, έκανε λόγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας «αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος».

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως η κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις της προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά, ενώ προανήγγειλε και πιθανή νέα παράταση των μέτρων και μετά τον Αύγουστο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο» είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης.

Μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τη πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν «παγωμένες» μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων που θα αφορούν τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε.

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