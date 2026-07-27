Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διεξάγει έρευνες για τα αίτια της.
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