search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 13:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 12:19

Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

27.07.2026 12:19
Pyrosvestiko elikoptero

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διεξάγει έρευνες για τα αίτια της.

Διαβάστε επίσης:

Διπλή πρωτιά του ΕΚΠΑ σε προτιμήσεις και νέους επιτυχόντες

Δρομολογείται η αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά της Τήνου

Φωτιά σε πάρκινγκ μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aporrimmatofora_dimosathinaion
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

pierrakakis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοιχτό κάλεσμα για νέους συγγραφείς

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP-1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας: Θα μπορούσαν να είναι και θεραπεία κατά 13 τύπων καρκίνου;

fotia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Γαλλία: Πάνω από 500 χιλιόμετρα κάλυψαν οι καπνοί από τις φωτιές – Μειώθηκαν οι εστίες, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου η κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 13:30
aporrimmatofora_dimosathinaion
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

pierrakakis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοιχτό κάλεσμα για νέους συγγραφείς

1 / 3