Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διεξάγει έρευνες για τα αίτια της.

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