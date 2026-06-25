Λίμνη Αώου: Η στιγμή που ο χειριστής του ελικοπτέρου κολυμπάει και ελέγχει το βυθισμένο Bell

Νέο οπτικό υλικό από το περιστατικό στην τεχνητή λίμνη Αώου στο Μέτσοβο καταγράφει τα όσα ακολούθησαν της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Bell, το οποίο επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά όταν κατέληξε στο νερό.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας από τους κυβερνήτες ήδη μέσα στη λίμνη, να κολυμπά κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το βυθισμένο ελικόπτερο. Δίπλα του, το περίγραμμα του Bell φαίνεται καθαρά κάτω από την επιφάνεια του νερού, με τον ίδιο να βουτά και στη συνέχεια να αναδύεται, επιθεωρώντας το.

Παράλληλα, σε άλλο βίντεο, αποτυπώνεται η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου, την ώρα που πραγματοποιούσε υδροληψία στη λίμνη Αώου. Κατά την προσπάθεια ανόδου μετά τη λήψη νερού, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευστάθεια και το ελικόπτερο να καταλήξει στο νερό. Μόλις οι έλικες ήρθαν σε επαφή με το νερό, σημειώθηκε έκρηξη.

Οι δύο χειριστές κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι μια ξέρα, από όπου παραλήφθηκαν με λέμβο και στη συνέχεια παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο, ώστε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους.

«Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος»

Ο Άρης Σπανδονίδης, που βρισκόταν στο σημείο και κατέγραφε με κάμερα, περιέγραψε στο MEGA ότι είδε το ελικόπτερο να περνά «από επάνω μας και το βλέπω μετά να κάνει υδροληψία». Όπως ανέφερε, «σε κάποια φάση βλέπω να αδειάζει τις δεξαμενές και φωνάζω στον φίλο μου “υπάρχει πρόβλημα, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίζει”. Και έγινε το τραγικό, μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν. Ίσως να είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στρέφει, χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται έκρηξη, παίρνει φωτιά και βυθίζεται».

«Τρέξαμε, πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω. Σε δέκα λεπτά είδα κάποιος να βγαίνει πάνω σε ένα νησάκι. Παίρνω τηλέφωνο την ΕΛΑΣ και δίνω ακριβείς συντεταγμένες», συνέχισε.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι «στα επτά με δέκα λεπτά από τη στιγμή που έγινε η πτώση ήρθε η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική. Ήρθε η δήμαρχος. Η λίμνη δεν είναι εύκολη στην πρόσβαση. Είναι ένας δρόμος 15-20 χιλιόμετρα και ήρθαν όλοι στην ώρα τους».

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