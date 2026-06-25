Μέτσοβο: Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου – Δύο τραυματίες, επιχειρούσε στη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, δείτε video από τη συντριβή

Πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή της Βάλια Κάλντα, έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στη τεχνητή Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα.

Τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης, είναι εν ζωή. Οι δύο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στην ακτή αν και τραυματισμένοι, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ελικόπτερο είχε βρεθεί στη λίμνη για να κάνει υδροληψία. Το Μega μετέδωσε και συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτερου.

Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ. Σημειώνεται ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

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