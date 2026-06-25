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25.06.2026 12:50

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, πώς μπορούν να τις δουν οι υποψήφιοι

25.06.2026 12:50
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Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, προχώρησε πριν λίγη ώρα το υπουργείο Παιδείας.

Σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα αναρτηθούν οι καταστάσεις, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Ολοι οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να δουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει μια πρακτική εφαρμογή, όπου οι υποψήφιοι καταχωρούν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και βλέπουν κατευθείαν τα μόριά τους για όλα τα διαθέσιμα Τμήματα/Σχολές του Πεδίου ή του Τομέα τους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τους γραπτούς βαθμούς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ενώ η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Ο βασικός κανόνας για τον υπολογισμό μορίων στις Πανελλαδικές είναι ο πολλαπλασιασμός του βαθμού κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια, τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 1000.

Ο συνολικός αριθμός μορίων προκύπτει ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Βαθμολογία: Λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός στα 4 μαθήματα (με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου).
  • Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε μάθημα διαθέτει διαφορετικό συντελεστή ανάλογα με το Πεδίο και τη σχολή (συνήθως 25%, 30% ή 40%, με το άθροισμα να φτάνει το 100%).
  • Υπολογισμός Γινομένου: Γίνεται πολλαπλασιασμός του βαθμού με τον ορισμένο συντελεστή.
  • Άθροισμα: Πρόσθεση των 4 γινομένων.
  • Τελικό Σύνολο: Πολλαπλασιασμός του αθροίσματος επί 1000.

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