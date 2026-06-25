Χανιά: Σύλληψη αξιωματικού της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή βία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ενός αξιωματικού της ΕΛΑΣ, ο οποίος υπηρετεί στα Χανιά, προχώρησαν συνάδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.
Ο υπαστύνομος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του για λεκτική βία.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και, σύμφωνα με το flashnews, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη – Φέρεται να απέκρυψε φύλο και ηλικία
Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Έξαλλος ο αδελφός του θύματος με τη σύζυγο του καθ’ ομολογία δολοφόνου – «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει» (Video)
Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να την κάψει ζωντανή – Είχε και… τσεκούρι!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.