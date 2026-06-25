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25.06.2026 11:43

Χανιά: Σύλληψη αξιωματικού της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή βία

25.06.2026 11:43
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Στη σύλληψη ενός αξιωματικού της ΕΛΑΣ, ο οποίος υπηρετεί στα Χανιά, προχώρησαν συνάδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο υπαστύνομος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του για λεκτική βία.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και, σύμφωνα με το flashnews, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 12:16
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