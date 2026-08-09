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09.08.2026 22:23

Θρίλερ στις Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρός 66χρονος – Πριν λίγες ώρες είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία

09.08.2026 22:23
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Ενας άνδρας, ηλικίας 66 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Ίβηρα του δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο άνδρας είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Πριν λίγα φέρεται να ταξίδεψε στην Ελλάδα και στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου σήμερα περίπου στις 19.30 εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας πριν από μερικές ώρες φέρεται να υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, φέρεται να κατήγγειλε ο ίδιος ότι τον χτύπησαν ο ανηψιός του και ο αδελφός του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν αρκετά μπουκάλια αλκοόλ στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής και προς το παρόν όλα τα σενάρια για τα αίτια του θανάτου του, είναι ανοιχτά.

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