Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρούν εναέρια, στάλθηκε προληπτικά 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής το απόγευμα της Κυριακής (9/8) , η οποία έχει οριοθετηθεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά εκδόθηκε προληπτικά μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα» των κατοίκων.

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