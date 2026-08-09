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09.08.2026 16:20

Σύρος: Θάνατος λουόμενου σε πολυσύχναστη παραλία του νησιού

09.08.2026 16:20
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φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πριν από λίγες ώρες ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός άνδρας από την παραλία Γαλησσάς στη Σύρο. Τον ηλικιωμένο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντόπισαν και ανέσυραν από ρηχό σημείο της θάλασσας λουόμενοι, ενώ επενέβη άμεσα ο ναυαγοσώστης της παραλίας παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, με τη συνδρομή γιατρών που βρίσκονταν στο σημείο.

Στον άνδρα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή που είναι εγκατεστημένος στην παραλία, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό διενεργείται προανακριση από το Λιμεναρχείο Σύρου.

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