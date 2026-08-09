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09.08.2026 15:31

Σοκ στα Χανιά: Τον βρήκαν με τη θηλιά στο λαιμό – Πώς η Αστυνομία απέτρεψε αυτοκτονία

09.08.2026 15:31
astinomia-new
φωτογραφία αρχείου

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Με τη θηλιά στο λαιμό βρήκαν οι αστυνομικοί στα Χανιά έναν 52χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει και μετά από μια νυχτερινή επιχείρηση που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (9/8) απέτρεψαν την αυτοκτονία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχές της Κισσάμου και του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

Όπως τονίζει το zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου όταν στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου τηλεφώνησε άγνωστος άνδρας και είπε ότι θα προβεί σε αυτοκτονία.

Αμέσως από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου έκαναν ενέργειες για τον εντοπισμό του άνδρα ο οποίος είχε καλέσει απο το κινητό του τηλέφωνο και δεύτερη φορά στην Αστυνομία χωρίς να δώσει τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του zarpanews.gr, μετά από την παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου προς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, έγινε άρση του απορρήτου.

Ετσι, ξεκίνησε η αναζήτηση του με “οδηγό” το στίγμα από το κινητό και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας εντοπίστηκε, τελικά, μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 00.40 της Κυριακής στο μνημείο που βρίσκεται στο Κουστογέρακο του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, με τη θηλιά στο λαιμό!

Ο 52χρονος φέρεται ότι είχε φτιάξει θηλιά από σχοινί και απειλούσε ότι θα κρεμαστεί από ύψος 3 μέτρων στο μνημείο, εξαιτίας μιας αστικής διαφοράς.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός. Ο δρόμος έκλεισε και αστυνομικοί με ψυχραιμία και κουβέντα έπεισαν τον 52χρονο να μην προχωρήσει στην απειλή του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες οι αστυνομικοί παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν για εξετάσεις στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

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