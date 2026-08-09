Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μεγάλο κομμάτι της χώρας – Ισχυροί άνεμοι και ριπές έως 9 μποφόρ τη Δευτέρα

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Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου, ισχύουν οι προγνώσεις που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την Κρήτη να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου.

β. Αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

γ. Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται διατήρηση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει θέσει για σήμερα Κυριακή 09 Αυγούστου, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις παρακάτω περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι ισχυροί άνεμοι, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) είναι ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ποιες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο, τι προβλέπει ο Χάρτης

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τέθηκαν για αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, μετά και την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών, τίθενται οι ακόλουθες περιοχές, καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

* Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, ενώ παράλληλα δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως ανακοινώθηκε, διατηρεί σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.

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